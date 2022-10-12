Економимо електрику: росіяни вранці вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині

Третій день поспіль російські терористи атакують ракетами Дніпропетровщину.

Сьогодні вранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі в Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

На місці удару працюють рятувальники. Коли вони приборкають полум’я, енергетики спробують відновити обладнання.

Економимо електрику! Удома, на роботі. Усюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо. Працюємо, – написав Валентин Резніченко.

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