Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку

За словами відомства під час обстрілів 10 жовтня загинули співробітники Держспецзв’язку. Зазначається, що вони постраждали під час виконання своїх обов’язків:

«Ми пишаємось нашою великою командою, яка робить важливі справи на цифровому фронті та багато вкладає у роботу комунікацій у країні. Це важливо як для оборони країни, так і для цивільного життя.

Кожен із вас – важливий. І кожна втрата – це болісна втрата.

Також висловлюємо співчуття родинам всіх українців, хто втратив близьких через воєнні дії.

Ті, хто ухвалює рішення про цю війну, давно втратили людське обличчя і не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своєї мети: знищити нашу країну. Але вони зустріли на своєму шляху потужний супротив як українців, так і всього світу. Тому ми обов’язково переможемо.

Проте ворог знов іде на чергову ескалацію. Просимо кожного українця: ставтесь уважно до вашої безпеки та безпеки ваших рідних», – пише служба.