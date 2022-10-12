Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку

Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку

Сьогодні 12:44
просмотров

10 жовтня Дніпро та область масово атакували ракетами.
Новости Днепра про Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв'язку

На місті влучання ворожої ракети в Дніпрі почалася пожежа

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

За словами відомства під час обстрілів 10 жовтня загинули співробітники Держспецзв’язку. Зазначається, що вони постраждали під час виконання своїх обов’язків:

  • лейтенант Сергій Миколайович Мироненко, спеціаліста Управління Держспецзв’язку в Луганській області;
  • виконувач обов’язків директора Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Володимир Іванович Кучма;
  • начальник дільниці автотранспорту Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Олександр Миколайович Луньов;
  • слюсаря з ремонту автомобілів Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку Петро Андрійович Козера.

«Ми пишаємось нашою великою командою, яка робить важливі справи на цифровому фронті та багато вкладає у роботу комунікацій у країні. Це важливо як для оборони країни, так і для цивільного життя.

Кожен із вас – важливий. І кожна втрата – це болісна втрата.

Також висловлюємо співчуття родинам всіх українців, хто втратив близьких через воєнні дії.

Ті, хто ухвалює рішення про цю війну, давно втратили людське обличчя і не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своєї мети: знищити нашу країну. Але вони зустріли на своєму шляху потужний супротив як українців, так і всього світу. Тому ми обов’язково переможемо.

Проте ворог знов іде на чергову ескалацію. Просимо кожного українця: ставтесь уважно до вашої безпеки та безпеки ваших рідних», – пише служба.

Читайте також:

Новости Днепра про Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв'язкуУкраїнська Новости Днепра про Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв'язкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:20
    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

    Штраф автомобілісту у Дніпрі можуть виписати навіть без його присутності.…

    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

    Стосується це Дніпра та області, а також всієї України.

    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі

    12-го жовтня, о 04:11,на вулиці Соборній міста Покров Нікопольського району,…

    ЗСУ відбили атаки ворога в районі 7 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ відбили атаки ворога в районі 7 населених пунктів, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ відбили атаки ворога…

    Наверх