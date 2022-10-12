Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 жовтня

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У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 12 жовтня радіаційний фон складає 11-15 мкР/год.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли.

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