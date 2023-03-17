ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали: особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано, танків – 3506 (+2) од, бойових броньованих машин – 6823 (+13) од, артилерійських систем – 2552 (+13) од, РСЗВ – 504 (+1) од, засоби ППО – 265 (+0) од, літаків – 305 (+0) од, гелікоптерів – 290 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0), крилаті ракети – 907 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од, спеціальна техніка – 258 (+1) Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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