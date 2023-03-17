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ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Сьогодні 10:00
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Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

Новости Днепра про ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків – 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2552 (+13) од,
  • РСЗВ – 504 (+1) од,
  • засоби ППО – 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),
  • крилаті ракети – 907 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 258 (+1)

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Новости Днепра про ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати РосіїУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати РосіїРусский

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