ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,

танків – 3506 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6823 (+13) од,

артилерійських систем – 2552 (+13) од,

РСЗВ – 504 (+1) од,

засоби ППО – 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),

крилаті ракети – 907 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од,

спеціальна техніка – 258 (+1)

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