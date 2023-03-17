Юна піаністка з Дніпропетровщини зайняла перше місце на міжнародному конкурсі

Учениця музичної школи №4 Кривого Рогу Дар’я Міняйло посіла перше місце на міжнародному конкурсі “US Virtual Piano Competition”. Про це повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці школи.
В повідомленні сказано, що Дар’я набрала максимальну кількість балів і відзначена за найкращу характерну п’єсу у Американському конкурсі піаністів “US Virtual Piano Competition”. До виступу її підготувала викладачка Ольга Чоботаренко.
Раніше ми писали, що українка вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на “Міс Всесвіт”.
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