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  • ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу

ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу

Сьогодні 10:00
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За даними на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.

Новости Днепра про ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4068 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 7932 (+15) од,
  • артилерійських систем – 4310 (+22) од,
  • РСЗВ – 657 (+1) од,
  • засоби ППО – 404 (+9) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 309 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
  • крилаті ракети – 1264,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
  • спеціальна техніка – 605 (+7) од.

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