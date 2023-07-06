ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу
ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу
Сьогодні 10:00
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За даними на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4068 (+6) од,
бойових броньованих машин – 7932 (+15) од,
артилерійських систем – 4310 (+22) од,
РСЗВ – 657 (+1) од,
засоби ППО – 404 (+9) од,
літаків – 315 од,
гелікоптерів – 309 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
крилаті ракети – 1264,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
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