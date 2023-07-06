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  • ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон: новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон: новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

Сегодня 10:00
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По данным на утро четверга, 6 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 232300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы и 21 БПЛА.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон: новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 232300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4068 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 7932 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 4310 (+22) ед,
  • РСЗО — 657 (+1) ед,
  • средства ПВО — 404 (+9) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 309 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3635 (+21),
  • крылатые ракеты — 1264,
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23) ед,
  • специальная техника — 605 (+7) ед.

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон: новые данные про потери РФ в войне от ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон: новые данные про потери РФ в войне от ГенштабаРусский

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