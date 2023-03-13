Сайт Дніпра Новини ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога
Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали: особового складу – 159 800 (+710) осіб ліквідовано; танків – 3 474 (+8) одиниць; бойових броньованих машин – 6 774 (+5) одиниць; артилерійських систем – 2 503 (+16) одиниці; РСЗВ – 493 (+0) одиниці; засоби ППО – 259 (+0) одиниць; літаків – 304 (+0) одиниці; гелікоптерів – 289 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1) одиниць; крилаті ракети – 907 (+0) одиниць; кораблі / катери – 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) одиниці; спеціальна техніка – 251 (+9) одиниця. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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