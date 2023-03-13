ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:

особового складу – 159 800 (+710) осіб ліквідовано;

танків – 3 474 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 774 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 2 503 (+16) одиниці;

РСЗВ – 493 (+0) одиниці;

засоби ППО – 259 (+0) одиниць;

літаків – 304 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 289 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1) одиниць;

крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;

кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) одиниці;

спеціальна техніка – 251 (+9) одиниця.

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