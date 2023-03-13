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  • ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога

ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога

Сьогодні 10:00
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Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога

Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – 159 800 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків – 3 474 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6 774 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 503 (+16) одиниці;
  • РСЗВ – 493 (+0) одиниці;
  • засоби ППО – 259 (+0) одиниць;
  • літаків – 304 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів – 289 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) одиниці;
  • спеціальна техніка – 251 (+9) одиниця.

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Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворогаУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворогаРусский

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