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  • ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врага

ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врага

Сегодня 10:00
просмотров

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 710 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 159 800 своих военных.

Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:

  • личного состава — 159 800 (+710) человек ликвидировано;
  • танков — 3 474 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6 774 (+5) единиц;
  • артиллерийских систем — 2 503 (+16) единицы;
  • РСЗО — 493 (+0) единицы;
  • средства ПВО — 259 (+0) единиц;
  • самолетов — 304 (+0) единицы;
  • вертолетов — 289 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 109 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты — 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 354 (+6) единицы;
  • специальная техника — 251 (+9) единица.

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Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врагаУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врагаРусский

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