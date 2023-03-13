ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб о потерях врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 710 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 159 800 своих военных.

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