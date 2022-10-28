Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, – Генштаб

ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, – Генштаб

Сьогодні 19:15
просмотров

Збройні сили України атакували 26 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, а також чотири склади боєприпасів.

Новости Днепра про ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, - Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Читайте також:

Новости Днепра про ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Учень 9-го класу Кам’янської спецшколи забив до смерті 42-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Учень 9-го класу Кам’янської спецшколи забив до смерті 42-річного чоловіка

    Напередодні між ними виник конфлікт.

    У Дніпропетровській області жінка намагалася повіситися через сімейну сварку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Дніпропетровській області жінка намагалася повіситися через сімейну сварку

    У Синельниківському районі 38-річна жінка намагалася повіситися через сварку з…

    У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:03
    У Дніпрі два дні поспіль трамваї №15 будуть завершувати роботу раніше

    Важлива інформація!

    У Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    У Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною

    Сьогодні, 28 жовтня, на проспекті Гагаріна сталася аварія.

    Наверх