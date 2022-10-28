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  • ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, — Генштаб

ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также четыре склада боеприпасов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клещиевка, Соледар и Майорск;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Враг продолжает инженерное оборудование позиций. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БПЛА разных типов.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпаса и другие важные военные объекты оккупантов.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, - ГенштабРусский

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