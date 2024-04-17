Жителі Дніпра та району накрали газу на майже 900 тисяч гривень

Загальна сума збитків, завданих порушниками, становить понад 846 тисяч грн.

З початку року фахівці зафіксували 135 фактів крадіжок газу. Значна частина виявлених порушників – звичайні споживачі. Про це йдеться на Facebook-сторінці Дніпровської філії “Газмережі”.

Загальна сума збитків, завданих порушниками газорозподільній компанії, становить понад 846 тис грн.

Порушення стосувалися правил обліку природного газу та цілісності системи газопостачання. Серед зафіксованих випадків – 11 незаконних врізок, 35 втручань у роботу газових лічильників з метою зміни фактичних показань, 81 факт самовільного відновлення газопостачання тощо.

Згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем за нелегальне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати завдані Оператору ГРМ збитки. Залежно від виявленого виду порушень їх розмір може коливатися від 3,5 тис грн до 500 тис грн, – зазначають у прес-центрі Дніпровської філії “Газмережі”, – йдеться у повідомленні. Тобто штраф за порушення буде більшим, ніж його легальне споживання.

Крім цього, незаконне втручання у систему газопостачання є протиправною дією, яка загрожує здоров’ю та життю людини. Може статися витік газу, що призведе до трагедії.

Газовики зазначають, що порушники добровільно сплачують штрафи, а проти тих, хто відмовляється це робити – викликають до суду.

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