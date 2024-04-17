Жители Днепра и района наворовали газа почти на 900 тысяч гривен

С начала года специалисты зафиксировали 135 фактов воровства газа. Значительная часть обнаруженных нарушителей – обычные потребители. Об этом говорится на Facebook-странице Днепровского филиала «Газсети».
Общая сумма ущерба, нанесенного нарушителями газораспределительной компании, составляет более 846 тыс. грн.
Нарушения касались правил учета природного газа и целостности системы газоснабжения. Среди зафиксированных случаев – 11 незаконных врезок, 35 вмешательств в работу газовых счетчиков с целью изменения фактических показаний, 81 факт самовольного восстановления газоснабжения и т.п.
Согласно требованиям Кодекса газораспределительных систем за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить нанесенный Оператору ГРМ ущерб. В зависимости от выявленного вида нарушений их размер может колебаться от 3,5 тыс. грн до 500 тыс. грн, — отмечают в пресс-центре Днепровского филиала «Газсети», — говорится в сообщении.
То есть штраф за нарушение будет больше, чем его легальное потребление.
Кроме этого, незаконное вмешательство в систему газоснабжения является противоправным действием, угрожающим здоровью и жизни человека. Может произойти утечка газа, что приведет к трагедии.
Газовики отмечают, что нарушители добровольно платят штрафы, а тех, кто отказывается это делать – вызывают в суд.
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