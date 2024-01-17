Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жителі Дніпра допомагали “усиновлювати” дітей чоловікам, які хотіли виїхати з України

Жителі Дніпра допомагали “усиновлювати” дітей чоловікам, які хотіли виїхати з України

Сьогодні 12:46
просмотров

На Дніпропетровщині викрили чоловіків, які допомагали з фейковим усиновленням дітей.

Новости Днепра про Жителі Дніпра допомагали

Аби безперешкодно перетнути кордон України, чоловіки вдавалися до схеми, яка дозволяла їм стати батьками трьох дітей і отримати дозвіл на виїзд. Документи допомагали підробляти мешканці Дніпропетровщини, повідомили в Нацполіції. 

58-річний організатор схеми разом зі своїм 46-річним партнером по бізнесу виготовляли свідоцтва про народження дітей. Для того, щоб документи були більш правдивими, ділки знаходили жінок, які виховують неповнолітніх. Таким чином клієнти “усиновлювали” їхніх доньок та синів. 

Такі послуги коштували чоловікам 6 тисяч доларів та надавалися виключно для уникнення мобілізації та подальшого виїзду за кордон. Першу частину коштів “ухилянти” сплачували як завдаток, а другу – після отримання всіх документів.

Новости Днепра про Жителі Дніпра допомагали

Однак 10 січня ділків затримали на трасі в Синельниківському районі. У них вилучили пакет документів одного із клієнтів та отримані за їх виготовлення гроші.

Скількох чоловіків зловмисникам вдалося переправити за кордон – не уточнюється, але на фото наданими поліцією, видно щонайменше кілька десятків свідоцтв про народження та інших документів. 

Обом затриманим загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна. 

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Дніпра допомагали Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Карла Роде горіла вантажівка із лакофарбовими матеріалами (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:24
У Дніпрі на Карла Роде горіла вантажівка із лакофарбовими матеріалами (ФОТО)

До гасіння займання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної…

Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО
Новини Дніпра
Сьогодні 07:37
Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: працювала ППО

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами та чому

Підготуйтеся!

В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікунки
Новини Дніпра
Вчора 19:30
В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікунки

Дівчинка не хотіла жити зі своєю тіткою.

Наверх