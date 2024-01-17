Жителі Дніпра допомагали “усиновлювати” дітей чоловікам, які хотіли виїхати з України

На Дніпропетровщині викрили чоловіків, які допомагали з фейковим усиновленням дітей.

Аби безперешкодно перетнути кордон України, чоловіки вдавалися до схеми, яка дозволяла їм стати батьками трьох дітей і отримати дозвіл на виїзд. Документи допомагали підробляти мешканці Дніпропетровщини, повідомили в Нацполіції.

58-річний організатор схеми разом зі своїм 46-річним партнером по бізнесу виготовляли свідоцтва про народження дітей. Для того, щоб документи були більш правдивими, ділки знаходили жінок, які виховують неповнолітніх. Таким чином клієнти “усиновлювали” їхніх доньок та синів.

Такі послуги коштували чоловікам 6 тисяч доларів та надавалися виключно для уникнення мобілізації та подальшого виїзду за кордон. Першу частину коштів “ухилянти” сплачували як завдаток, а другу – після отримання всіх документів.

Однак 10 січня ділків затримали на трасі в Синельниківському районі. У них вилучили пакет документів одного із клієнтів та отримані за їх виготовлення гроші.

Скількох чоловіків зловмисникам вдалося переправити за кордон – не уточнюється, але на фото наданими поліцією, видно щонайменше кілька десятків свідоцтв про народження та інших документів.

Обом затриманим загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

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