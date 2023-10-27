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Задля безпеки та економії: у Дніпрі триває модернізація зовнішнього освітлення

Сьогодні 12:45
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Мешканці ж/м Червоний камінь вдячні за модернізацію зовнішнього освітлення.

Новости Днепра про Задля безпеки та економії: у Дніпрі триває модернізація зовнішнього освітлення

У Дніпрі продовжують модернізувати зовнішнє освітлення. Роботи проводять у різних районах міста, зокрема й у дворах. Усе для безпеки, комфорту та заощадження.

Нині триває оновлення освітлення і на ж/м Червоний камінь. Новий етап робіт розпочали з будинку № 5. Там замінюють світильники, кронштейни та стару кабельну лінію.

«По цій ділянці йде прохід до школи, магазинів. Тому важливо, щоб тут було гарне освітлення. Демонтуємо кронштейни, світильники з натрієвою лампою (60 шт.), стару кабельну лінію завдовжки понад 2 км. Натомість встановимо 76 нових сучасних світлодіодних світильників, 76 одноріжкових кронштейнів та змонтуємо 2,5 км нового самонесного ізольованого проводу. Додатково встановимо 4 нові опори. Нове обладнання значно енергоощадніше», – підкреслив начальник експлуатаційно-технічного району № 2 КП «Міськсвітло» Андрій Алексєєв.

Місцева мешканка Наталія схвалює таку роботу: «Дуже добре, що оновлюють освітлення на житломасивах. Наш – густонаселений, багато будинків і важливо, щоб було зовнішнє освітлення. А надто важливо – в осінньо-зимовий період, коли раніше темнішає».

У Дніпрі з початку року зовнішнє освітлення зробили чи модернізували на 172 об’єктах.

«Замінили 4 276 світильників, протягнули близько 100 км самонесного ізольованого проводу, замінили аварійні та встановили нові 583 опори. Встановлюємо LED-світильники, які менше навантажують енергосистему.

Роботи тривають. Працюємо у різних районах міста. Робимо зовнішнє освітлення й там, де його взагалі не було. Серед таких адрес, що вже закінчили, – вул. Коксова, 5, 7 », – додав Андрій Алексєєв.

Новости Днепра про Задля безпеки та економії: у Дніпрі триває модернізація зовнішнього освітленняУкраїнська

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