Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою - Днепр Инфо
Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою
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Сегодня 20:30

Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

Новости Днепра про Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою

Місцевий паблік Свої повідомляє, що в нього може бути арсенал боєприпасів.

На місці працюють поліція, вибухотехніки, психологи ведуть з ним переговори.

Причина такого вчинку може бути в тому, що у його матері нещодавно згорів будинок, і у нього немає грошей на її лікування.

В обставинах будуть розбиратися відповідні органи.

Новости Днепра про Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою

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Новости Днепра про Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатоюУкраїнська Новости Днепра про Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатоюРусский

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