Місцевий паблік Свої повідомляє, що в нього може бути арсенал боєприпасів.
На місці працюють поліція, вибухотехніки, психологи ведуть з ним переговори.
Причина такого вчинку може бути в тому, що у його матері нещодавно згорів будинок, і у нього немає грошей на її лікування.
В обставинах будуть розбиратися відповідні органи.
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