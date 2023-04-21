Зачинився у будинку: на Дніпропетровщині чоловік погрожує підірвати себе гранатою

Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

Місцевий паблік Свої повідомляє, що в нього може бути арсенал боєприпасів.

На місці працюють поліція, вибухотехніки, психологи ведуть з ним переговори.

Причина такого вчинку може бути в тому, що у його матері нещодавно згорів будинок, і у нього немає грошей на її лікування.

В обставинах будуть розбиратися відповідні органи.

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