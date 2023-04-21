Закрылся в доме: на Днепропетровщине мужчина угрожает взорвать себя гранатой

Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.

Местнный паблик Свої сообщает, что у него могут быть боеприпасы.

На месте работают полиция, взрывотехники, психологи ведут с ним переговоры.

Причина такого поступка может быть в том, что у его матери недавно сгорел дом, и у него нет денег на ее лечение.

В обстоятельствах будут разбираться соответствующие органы.

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