У Дніпропетровській області виявили нелегалів: що вирішив суд

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Громадянин Марокко приїхав в Україну у 1994 році з метою навчання, а після закінчення навчального закладу вирішив не повертатися на батьківщину.
Громадянин Вірменії прибув в Україну у 1993 році у приватних справах та залишився жити на нелегальному положенні, використовуючи підроблені документи.
Також поліцейські встановили громадянина Туркменістану, який ігноруючи законодавство України, перебував у нашій державі нелегально.
Судом прийнято рішення про поміщення нелегалів до пункту тимчасового перебування іноземців та їх подальше видворення за межі України.
Читайте також:
Автор:
Поліцейські Дніпра встановлюють місце перебування 20-річного Андрія Бессонова.
Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.
Стало відомо про загорання автомобіля по вулиці Генерала Радієвського в…
Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною…