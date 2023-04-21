У Дніпропетровській області виявили нелегалів: що вирішив суд

У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних мігрантів доставили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.

Про це повідомили у прес службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Громадянин Марокко приїхав в Україну у 1994 році з метою навчання, а після закінчення навчального закладу вирішив не повертатися на батьківщину.

Громадянин Вірменії прибув в Україну у 1993 році у приватних справах та залишився жити на нелегальному положенні, використовуючи підроблені документи.

Також поліцейські встановили громадянина Туркменістану, який ігноруючи законодавство України, перебував у нашій державі нелегально.

Судом прийнято рішення про поміщення нелегалів до пункту тимчасового перебування іноземців та їх подальше видворення за межі України.

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