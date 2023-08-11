Як виглядатиме кругове перехрестя на проспекті Калнишевського в Дніпрі

Днями у Дніпрі анонсували появу кругового перехрестя на проспекті Калнишевського.

Мова йде перехрестя вулиць Калинова та проспекту Петра Калнишевського. З 14 серпня зміниться схема руху на цій ділянці. Наразі тут Т-подібне перехрестя, але зовсім скоро буде кругове.

І нарешті наочно показали, як саме це буде виглядати.

Що зміниться на проспекті Калнишевського?

Замість нерегульованого Т-подібного перехрестя буде круговий рух авто, мотоциклів та велосипедів, проте кількість пішоходних переходів збережеться – вони будуть з двох боків кільця. У центральній частині перехрестя встановлять загородження для безпеки. З двох боків вздовж всього проспекту Калнишевського нанесуть розміткою велосмуги.

Зазначається, що це перехрестя завжди було аварійним, тож щоб зробити його безпечним, розробили спеціальний проєкт. Протягом кількох днів тут нанесуть нову розмітку і встановлять попереджувальні знаки та огородження.

Повне відео, де показано нове перехрестя, можна побачити ТУТ.

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