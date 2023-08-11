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  • Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

Сегодня 16:26
просмотров

На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.

Новости Днепра про Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

Речь идет о перекрестке улиц Калиновой и проспекта Петра Калнышевского. С 14 августа изменится схема движения на этом участке. Сейчас здесь Т-образный перекресток, но совсем скоро будет круговой.

И, наконец, наглядно показали, как именно это будет выглядеть.

Что изменится на проспекте Калнышевского?

Вместо нерегулируемого Т-образного перекрестка будет круговое движение авто, мотоциклов и велосипедов, однако, количество пешеходных переходов сохранится – они будут с двух сторон кольца. В центральной части перекрестка установят заграждения для безопасности.

С двух сторон по всему проспекту Калнышевского нанесут разметку для велосипедов.

Отмечается, что этот перекресток всегда был аварийным, и, чтобы сделать его безопасным, был разработан специальный проект. В течение нескольких дней здесь нанесут новую разметку и установят упреждающие знаки и ограждения.

Новости Днепра про Как будет выглядеть круговой перекресток на проспекте Калнышевского в Днепре

Полное видео, где показан новый перекресток, можно увидеть ТУТ. 

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