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  • Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

Сьогодні 12:35
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Катання на ковзанах – роликових та з гострим лезом було популярне у Дніпрі ще понад 100 років тому. Забава прийшла до країни з-за кордону.

Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядали ковзанки у місті на початку минулого століття, а також де вони знаходилися.

Перший прообраз сучасних ковзанок відкрився у місті 1911 року. Це був «Скетинг-ринк» – роллердром для катання на роликових ковзанах. Для забави звели окрему будівлю у нинішньому парку Глоби. Вона була критою, кататися там можна було за будь-якої погоди.

Відкрите приміщення для катання на роликах було збудовано на перетині сучасного проспекту Лесі України та вулиці Савченко. Тут було облаштовано асфальтований трек для катання на роликах.

Забава була настільки популярною, що на ковзанку приходили не просто звичайні місцеві жителі, а й міський голова, місцеві власники заводів та магазинів.

У приміщенні «Скетинг-ринку» влаштовували танцювальні вечори, бали-маскаради на ковзанах та навіть концерти.

 

Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

Після того, як жителі навчилися кататися на роликових ковзанах, у сучасному парку Глоби почали кататися і на звичайних ковзанах по замерзлому озері.

Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

Через деякий час льодова ковзанка з’явилася і в парку Шевченка. Він був штучний, на зиму його заливали, а коли тепліло – прибирали.

Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Ковальчук

 

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Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядали і де знаходилися ковзанки у Дніпрі понад 100 років тому (ФОТО)Русский

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