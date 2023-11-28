Как выглядели и где находились катки в Днепре более 100 лет назад (ФОТО)

Катание на коньках – роликовых и с острым лезвием было популярно в Днепре еще более 100 лет назад. Забава пришла в страну из-за границы.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядели катки в городе в начале прошлого века, а также где они находились.

Первый прообраз современных катков открылся в городе в 1911 году. Это был «Скэтинг-ринк» — роллердром для катания на роликовых коньках. Для забавы построили отдельное здание в нынешнем парке Глобы. Оно было крытым, кататься там можно было при любой погоде.

Открытое помещение для катания на роликах было построено на пересечении современного проспекта Леси Украины и улицы Савченко. Тут был обустроен асфальтированный трек для катания на роликах.

Забава была настолько популярной, что на каток приходили не просто обычные местные жители, но и городской голова, местные владельцы заводов и магазинов.

В помещении «Скэтинг-ринка» устраивали танцевальные вечера, балы-маскарады на коньках и даже концерты.

После того, как жители научились кататься на роликовых коньках, в современном парке Глобы стали кататься и на обычных коньках – по замерзшему озеру.

Через время ледовый каток появился и в парке Шевченко. Он был искусственный, на зиму его заливали, а когда теплело – убирали.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Ковальчук

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