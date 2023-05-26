Як у Дніпрі працює громадський транспорт 26 травня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 715 автобусів (з них 114 – великої місткості).
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