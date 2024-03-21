Як у 1990-х виглядали ринки Дніпра: їх уже не існує (ФОТО)

Наприкінці 1990-х років у Дніпрі працювало набагато більше ринків, ніж зараз. Перебували вони у зовсім непристосованих при цьому місцях – на стадіоні, у центрі міста, біля театрів. Купити там можна було все, що завгодно – від їжі до одягу.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали ринки Дніпра у 1990-х роках.

Книжковий ринок

Працювати він почав на початку 1990-х років. Перші продавці розкладали свій товар на лавках та землі – павільйонів для спеціалізованого продажу не було. Торгівля була стихійною. Пізніше почали торгувати у наметах. Криті павільйони з’явилися лише у 2010 році.

Раніше книжковий ринок у Дніпрі був дуже популярним місцем. Сюди приходили не лише за покупками, а й поспілкуватись. А купити тут можна було все, що завгодно – від підручників до спеціалізованої літератури, асортимент був великий. Нині на ринку немає ажіотажу, продавців мало.

«Металург»

Речовий ринок «Металург» розпочав свою роботу наприкінці 1990-х років. Тут працювало близько 700 чоловік: продавали одяг, взуття, білизну, побутові та інші необхідні для дому товари. Знаходився ринок на однойменному стадіоні, звідки і отримав свою назву. Особливий ажіотаж був на ринку у вихідні.

За одягом із Польщі чи Туреччини сюди з’їжджалося півміста. Продавці торгували у наметах чи стоячи під яскравими великими пляжними парасольками. На початку 2000-х продавців «переселили», а стадіон реконструювали.

Ринок на Європейській

Ринок на сучасній Європейській площі розпочав свою роботу на початку 1990-х років. Продавці заполонили товаром весь простір площі та більшу частину території біля ЦУМу, товар розкладали навіть на знаменитому фонтані. Продавали все: від одягу до смажених пиріжків та оселедця в бочках. Місце було брудне та галасливе.

Крім торговців, біля ЦУМу регулярно виступали вуличні музиканти. Всі звуки: музики, трамвая, який проходив повз і відлуння розмов продавців із покупцями зливались в один великий постійний гул.

На початку 2000-х ринок перестав існувати, а вулиця, де він знаходився, перетворилася на Європейську площу. Щоправда на території ЦУМу це майже ніяк не відбилося. Тут, як і раніше, ще деякий час торгували квасом і пиріжками, грали музиканти.

Трохи згодом біля фонтану відкрилося невелике кафе зі столиками під пляжними парасольками. Але працювало воно недовго.

фото В. Рязанов,Ю В. Костяєв, група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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