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Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок

Сьогодні 10:17
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Новости Днепра про Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок

Сьогодні, 12 грудня, маршрути трамваїв та тролейбусів не працюють.

Якщо ви бачите проїжджаючий електротранспорт, то це технічний рейс, який може перевозити пасажирів.

Метро працює у звичайному режимі.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському з’явився новорічний автобус.

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Новости Днепра про Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділокУкраїнська Новости Днепра про Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділокРусский

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