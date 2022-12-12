Як працює електротранспорт у Дніпрі в понеділок

Сьогодні, 12 грудня, маршрути трамваїв та тролейбусів не працюють.
Якщо ви бачите проїжджаючий електротранспорт, то це технічний рейс, який може перевозити пасажирів.
Метро працює у звичайному режимі.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському з’явився новорічний автобус.
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