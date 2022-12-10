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  • Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом року

Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом року

Сьогодні 15:47
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Українська мова стала трендом року в застосунку для вивчення іноземних мов Duolingo.

Новости Днепра про Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом року

Про це йдеться в річній аналітиці сервісу.

Дані базуються на інформації про понад 500 мільйонів користувачів сервісу. Найбільшим трендом 2022 року став сплеск людей, які вивчають українську мову. Понад 1,3 млн людей у ​​всьому світі почали вивчати українську мову на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення.

За шість місяців після вторгнення кількість людей у Німеччині, які вивчають українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком, на 1615% – у Польщі та на 1515% – у Чехії. Зацікавленість у вивченні української мови зросла в перші тижні після 24 лютого, досягнувши піку наприкінці березня, та залишається стабільною до кінця 2022 року.

Новости Днепра про Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом року

Країни з найбільшим зростанням людей, які вивчають українську мову 2022 року:

  • Ірландія – 2229%
  • Німеччина – 1651%
  • Польща – 1615%
  • Нідерланди – 1590%
  • Чехія – 1513%

Також українську вивчали в Аргентині, Японії та В’єтнамі.

Зазначимо, Duolingo – це один із найпопулярніших додатків для вивчення мов. Сервіс пропонує понад 100 безкоштовних курсів з вивчення понад 40 мов.

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Новости Днепра про Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом рокуУкраїнська

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