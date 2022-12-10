Вивчають навіть в Аргентині, Японії та В’єтнамі: українська мова стала трендом року

Про це йдеться в річній аналітиці сервісу.
Дані базуються на інформації про понад 500 мільйонів користувачів сервісу. Найбільшим трендом 2022 року став сплеск людей, які вивчають українську мову. Понад 1,3 млн людей у всьому світі почали вивчати українську мову на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення.
За шість місяців після вторгнення кількість людей у Німеччині, які вивчають українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком, на 1615% – у Польщі та на 1515% – у Чехії. Зацікавленість у вивченні української мови зросла в перші тижні після 24 лютого, досягнувши піку наприкінці березня, та залишається стабільною до кінця 2022 року.
Країни з найбільшим зростанням людей, які вивчають українську мову 2022 року:
Також українську вивчали в Аргентині, Японії та В’єтнамі.
Зазначимо, Duolingo – це один із найпопулярніших додатків для вивчення мов. Сервіс пропонує понад 100 безкоштовних курсів з вивчення понад 40 мов.
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