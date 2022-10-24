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  • Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п’яного водія без прав

Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п’яного водія без прав

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі інспектори піймали п'яного водія без прав, який взяв автомобіль у батька, щоб покататися.

Новости Днепра про Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п'яного водія без прав

Як розповіли у патрульній поліції, 23 жовтня інспектори отримали повідомлення про те, що в Соборному районі Дніпра помітили п’яного водія. 

Вони почали відпрацьовувати район і незабаром помітили машину в лісосмузі. Поруч знаходилася компанія з трьох чоловіків та двох жінок. Побачивши поліцейських, вони кинулися навтьоки. Їх наздогнали та затримали.

З’ясувалося, що один із чоловіків узяв у свого батька автівку покататися. Посвідчення водія у нього не було. Чоловік пройшов обстеження за допомогою приладу Драгер. Результат – 1.79 проміле алкоголю у крові. Також автомобілем керував ще один нетверезий водій. Після проходження освідування його результат був 1,01 проміле алкоголю в крові.

На водія склади адміністративний протокол за кермування у нетверезому вигляді та водіння без прав.

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Новости Днепра про Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п'яного водія без правУкраїнська Новости Днепра про Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п'яного водія без правРусский

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