Взял машину у отца, чтобы прокатиться: в Днепре поймали пьяного водителя без прав

Как рассказали в патрульной полиции, 23 октября инспекторы получили уведомление о том, что в Соборном районе Днепра заметили пьяного водителя.
Они начали отрабатывать район и вскоре заметили машину в лесополосе. Рядом находилась компания из трех мужчин и двух женщин. Увидев полицейских, они бросились наутек. Их догнали и задержали.
Выяснилось, что один из мужчин взял у своего отца автомобиль, чтобы прокатиться. Водительского удостоверения у него не было. Муж прошел обследование с помощью прибора Драгер. Результат – 1.79 промилле алкоголя в крови. Также автомобилем управлял еще один нетрезвый водитель. После прохождения исследования его результат был 1,01 промилле алкоголя в крови.
На водителя составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и вождение без прав.
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