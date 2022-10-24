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  • “Заслуговує тієї долі, яку пророчив нам”: мер Дніпра про пропагандиста, який закликав палити дітей

“Заслуговує тієї долі, яку пророчив нам”: мер Дніпра про пропагандиста, який закликав палити дітей

Сьогодні 14:24
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Філатов прокоментував висловлювання пропагандиста Russia Today, який закликав палити українських дітей.

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Учора розгорівся скандал навколо російського пропагандиста з RT Антона Красовського, який в ефірі закликав палити та топити українських дітей. Хоча для росТВ така поведінка ведучих не новина, але цього разу висловлюваннями журналіста обурилися навіть на Росії. 

Слова Красновського обурили навіть деяких також пропагандистів, а окремі депутати вважають, що такими висловлюваннями Красовський дав козирі в руки ворогу. Його діями навіть зацікавився Слідком, а начальниця – главред каналу RT Маргарита Симоньян припинила співпрацю. 

“Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей”, – висловилася Симоньян.

На зухвалі слова Красновського відреагував і мер Дніпра, який зазначив, що пропагандист заслуговує тієї долі, яку пророчить нашим дітям.

Буду максимально короток и кристально прозрачен. Я думаю, что господин Красовский заслуживает той доли, которую он пророчил нашим детям. И я почти уверен, что это рано или поздно случится. … Какая разница где сгореть? В «смерековой хате» или во взорванном авто, – зазначив Філатов.

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