Пішов добровольцем: на війні загинув Герой із Дніпропетровської області

Вічна слава Герою!

На війні за Україну загинув Герой із Дніпропетровської області Анатолій Екзархов.

Про це повідомив Максим Курячий, депутат Дніпропетровської обласної ради.

До війни Анатолій очолював “Європейську Солідарність” у Синельниківській районній раді. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровольцем вступив до лав ЗСУ. У Захисника залишились дружина, син та донечка.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Героя. Вічна пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що захищаючи Україну, загинув Роман Макуха з Кривого Рогу.

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