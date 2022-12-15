Вирок суду у Дніпропетровській області хлопець зґвалтував і побив знайому

У Дніпропетровській області судили 19-річного жителя Синельниківського району, який зґвалтував та побив свою знайому.

Про це повідомляє пресслужба Синельниківської окружної прокуратури.

Злочин стався у лютому 2022 року. Хлопець через вікно проліз у будинок своєї знайомої та, застосовуючи фізичне насильство, зґвалтував її.

Дівчина намагалася вирватися і вибігти з дому, у відповідь на що ґвалтівник завдав їй численних ударів по обличчю, голові та спині.

Суд визнав хлопця винним за 3 статтями: незаконне проникнення у житло (ч.1 ст.162 КК України), зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) та завдання легких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 125 КК України). Його засудили до трьох років позбавлення волі.

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