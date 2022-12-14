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У Херсоні в катівні знайшли “дитячу кімнату”, – омбудсмен

Сьогодні 17:42
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У деокупованому Херсоні в одній із виявлених катівень знайшли окрему кімнату, де утримували неповнолітніх осіб.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ми вперше зафіксували факт катування дітей. За свідченнями людей, яких утримували там, в цій кімнаті перебували українські діти. Самі окупанти називали це «дитячою камерою», – сказав Лубінець.

Як розповів омбудсмен, це приміщення, як і інші, було сирим та не мало належних умов тримання: «Єдине що – вони (російські військові, – ред.) там кинули три каремати, дуже тонкі, і назвали це «покращеними умовами» для дітей».

Офіс омбудсмена встановив, що військові давали дітям воду через день та практично не годували. Також, зі слів Лубінця, щодо дітей застосовували психологічний тиск. Зокрема, дітям розповідали, що їхні батьки нібито від них відмовилися.

Одного з хлопчиків, йому 14 років, забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Після цього його затримали і утримували там із застосуванням тортур, – повідомив омбудсмен. 

Загалом, за інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на деокупованій частині Херсонщини виявлено 10 катівень. З них чотири – у самому Херсоні.

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