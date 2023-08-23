“Втратимо Дніпро та Павлоград”: Зеленський відповів, чому не можна кудись перекидати війська

Днями в американських ЗМІ з'явився аналіз контрнаступу ЗСУ. Неназвані високопосадовці стверджують, що операція зі звільнення Півдня йде повільно через те, що українські сили розтягнуті по лінії фронту.

США нібито закликали Україну спрямувати більше бойових сил на південь і перестати концентруватися на сході, де задіяна майже половина її сил.

Під час пресконференції на “Кримській платформі” Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ не можуть перекинути свої сили на “потрібні” напрямки.

За його словами, лінія фронту дійсно велика і ЗСУ всюди повинні тримати свої сили, адже окупантів чимало. Якщо прибрати війська зі Сходу, тоді росіяни матимуть шанс захопити Слов’янськ, Краматорськ і навіть дійти до Павлограда чи Дніпра.

Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно, – йдеться у заяві. Зеленський пояснив, що відсутність на цих напрямках сил призведе до того, що росіяни матимуть змогу відрізати береги Дніпра.

Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують, – заявив президент.

Пряму мову президента можна почути з 45 хвилин 17 секунд

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