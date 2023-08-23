«Потеряем Днепр и Павлоград»: Зеленский ответил, почему нельзя куда-то перекидывать войска

На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.

США якобы призвали Украину направить больше боевых сил на юг и перестать сконцентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил.

Во время пресс-конференции на «Крымской платформе» Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут перебросить свои силы на «нужные» направления.

По его словам, линия фронта действительно велика и ВСУ повсюду должны держать свои силы, ведь окупантов немало. Если убрать войска с Востока, тогда у россиян будет шанс захватить Славянск, Краматорск и даже дойти до Павлограда или Днепра.

Относительно растяжения сил. У нас есть восток. Кто понимает, сколько там окупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их кинем, например туда, куда нам нужно, — говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что отсутствие на этих направлениях сил приведет к тому, что россияне смогут отрезать берега Днепра.

Я думаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть разные аналитики мира на это даже не рассчитывают, — заявил президент.

Прямую речь президента можно услышать с 45 минут 17 секунд

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