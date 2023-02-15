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  • Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого Рог

Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого Рог

Сьогодні 06:45
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У Бахмуті загинув захисник із Кривого Рогу Юрій Кумаранський.

Новости Днепра про Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого Рог

Про це повідомляють в мережі на сторінці виконкому Інгулецької районної у Кривому Розі ради.

Юрій Кумаранський служив стрільцем-помічником гранатометника. 24 січня указом Президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі боєць був нагороджений медаллю «Захисника Вітчизни».

8 лютого військового було смертельно поранено в бою в Бахмуті Донецької області.

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Новости Днепра про Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого РогУкраїнська Новости Днепра про Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого РогРусский

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