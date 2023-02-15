Он только недавно получил медаль от президента: в Бахмуте погиб боец ​​из Кривого Рога

В Бахмуте погиб защитник из Кривого Рога Юрий Кумаранский.

Об этом сообщают в Сети на странице исполкома Ингулецкого районного в Кривом Роге совета.

Юрий Кумаранский служил стрелком-помощником гранатометчика. 24 января указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге боец был награжден медалью «Защитника Отечества».

8 февраля военный был смертельно ранен в бою в Бахмуте Донецкой области.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: