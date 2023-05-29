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  • Відтепер офіційним вихідним буде не 9, а 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом

Відтепер офіційним вихідним буде не 9, а 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом

Сьогодні 16:30
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Щоправда, це буде після скасування воєнного стану

Новости Днепра про Відтепер офіційним вихідним буде не 9, а 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом

29 травня нардепи ухвалили закон, згідно до якого 8 травня стає офіційним вихідним днем. Тепер в Україні не буде Дня Перемоги 9 травня, а буде День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк 

За закон проголосували 317 нардепів. 

Як йдеться у пояснювальній записці, під час Другої світової загинуло понад 8 мільйонів українців, тому необхідно пам’ятати цю страшну трагедію та внесок наших співвітчизників у боротьбу проти нацизму. 

Зазначається, до Україна долучиться до великої європейської родини та буде вшановувати пам’ять загиблих під час Другої світової саме 8 травня – у день капітуляції фашистської Німеччини та перемоги над нацизмом. 

Нагадаємо, 8 травня 2023 року Володимир Зеленський затвердив указ, згідно до якого 9 травня в Україні відзначають День Європи. Тоді ж він подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня –  як вихідного дня замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

Зауважимо, що під час воєнного стану вихідних немає, втім, приватні компанії можуть діяти на свій розсуд і керівництво має право зробити своїм співробітникам неробочий день в ці дати. 

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Новости Днепра про Відтепер офіційним вихідним буде не 9, а 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмомУкраїнська

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