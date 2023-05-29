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  • Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

Сегодня 16:30
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Правда, это будет после отмены военного положения

Новости Днепра про Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмом

29 мая нардепы приняли закон, согласно которому 8 мая становится официальным выходным днем. Теперь в Украине не будет Дня Победы 9 мая, а будет День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

За закон проголосовали 317 нардепов.

Как говорится в пояснительной записке, во время Второй мировой погибли более 8 миллионов украинцев, поэтому необходимо помнить эту страшную трагедию и вклад наших соотечественников в борьбу против нацизма.

Отмечается, что Украина присоединится к большой европейской семье и будет чтить память погибших во время Второй мировой именно 8 мая — в день капитуляции фашистской Германии и победы над нацизмом.

Напомним, 8 мая 2023 Владимир Зеленский утвердил указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечают День Европы. Тогда же он подал в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая как выходного дня вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Заметим, что во время военного положения выходных нет, впрочем, частные компании могут действовать по своему усмотрению и руководство вправе сделать своим сотрудникам нерабочий день в эти даты.

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Новости Днепра про Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмомУкраїнська Новости Днепра про Отныне официальным выходным будет не 9, а 8 мая – День памяти и победы над нацизмомРусский

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