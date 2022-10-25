В Україні можуть ввести цільову мобілізацію після 21 листопада: хто під неї підпаде

Загальна мобілізація в Україні продовжиться до 21 листопада. Її мають продовжити, але окрім цього почнеться ще й "цільова мобілізація". Коли саме, точно невідомо.

Так, на початку травня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Зокрема, додали пункт проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення військових дій.

Це означає, що громадян будуть залучати до ліквідації наслідків руйнувать окупантами на звільнених територіях. Відбудовувати державу будуть самі українці. Саме тому, більшості чоловіків, навіть якщо вони не воюють на фронті, заборонено виїзджати із країни.

На період цільової мобілізації громадяни працюватимуть на територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт. За ними збережеться робоче місце, посада та заробітна плата на той час, скільки вони будуть задіяні у відбудові.

До ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть насамперед сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

До їх завдань будуть входити: ліквідація наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій; ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження; вжиття заходів щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення; визначення населених пунктів та районів, що вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій; залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: