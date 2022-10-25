В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

Так, в начале мая 2022 года Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты. В частности, добавили пункт проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий.
Это означает, что граждан будут привлекать к ликвидации последствий разрушений оккупантами на освобожденных территориях. Восстанавливать государство будут сами украинцы. Именно поэтому большинству мужчинам, даже если они не воюют на фронте, запрещено выезжать из страны.
В период целевой мобилизации граждане будут работать на территориях после проведения разминирований и аварийно-спасательных работ. За ними сохранится рабочее место, должность и заработная плата все то время, сколько они будут задействованы в общественных работах.
К ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекаться, прежде всего, силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.
В их задачи будут входить: ликвидация последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций; ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения; принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения; определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий; вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
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