В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны продлить, однако вскоре начнется еще и "целевая мобилизация". Когда именно, точно неизвестно.

Так, в начале мая 2022 года Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты. В частности, добавили пункт проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий.

Это означает, что граждан будут привлекать к ликвидации последствий разрушений оккупантами на освобожденных территориях. Восстанавливать государство будут сами украинцы. Именно поэтому большинству мужчинам, даже если они не воюют на фронте, запрещено выезжать из страны.

В период целевой мобилизации граждане будут работать на территориях после проведения разминирований и аварийно-спасательных работ. За ними сохранится рабочее место, должность и заработная плата все то время, сколько они будут задействованы в общественных работах.

К ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекаться, прежде всего, силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

В их задачи будут входить: ликвидация последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций; ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения; принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения; определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий; вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

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