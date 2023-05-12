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В річці Саксагань у Кривому Розі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 21:15
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Сьогодні, 12 травня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про В річці Саксагань у Кривому Розі знайшли тіло чоловіка

Тіло чоловіка знайшли неподалік площі Визволення у річці Саксагань.

За даними правоохоронців, попередньо, тіло чоловіка виявили без явних ознак насильницької смерті.

Наразі особа померлого встановлюється.

Джерело: Перший Криворізький

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