В річці Саксагань у Кривому Розі знайшли тіло чоловіка

Тіло чоловіка знайшли неподалік площі Визволення у річці Саксагань.
За даними правоохоронців, попередньо, тіло чоловіка виявили без явних ознак насильницької смерті.
Наразі особа померлого встановлюється.
Джерело: Перший Криворізький
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