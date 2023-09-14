В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 14 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух. Причин для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра також можуть почути вибухи.

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