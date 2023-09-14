Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні 09:00
просмотров

Без паніки!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні, 14 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух. Причин для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра також можуть почути вибухи.

Читайте також:

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Затяжна тривога: вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками
Новини Дніпра
Сьогодні 07:50
Затяжна тривога: вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Тривогу вночі оголосили о 23:43, відбій - о 02:22.

Мешканці Дніпра зможуть дізнаватися про черги на кордоні через телефон: як саме
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Мешканці Дніпра зможуть дізнаватися про черги на кордоні через телефон: як саме

Якщо ви планували вирушити за кордон на власному авто, то…

“Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому
Новини Дніпра
Вчора 21:59
“Вдруге в одну ріку”: актор із Дніпра одружився зі своєю ексдружиною, з якою розлучився три роки тому

10 вересня, весілля відсвяткували Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія.…

Чому в Дніпрі не зможуть позбавити Брежнєва звання “почесний громадянин міста”
Новини Дніпра
Вчора 21:17
Чому в Дніпрі не зможуть позбавити Брежнєва звання “почесний громадянин міста”

У Дніпрі не позбавлять Брежнєва звання "почесний громадянин міста".

Наверх