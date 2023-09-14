В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні, 14 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух. Причин для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра також можуть почути вибухи.
Читайте також:
Автор:
Тривогу вночі оголосили о 23:43, відбій - о 02:22.
Якщо ви планували вирушити за кордон на власному авто, то…
10 вересня, весілля відсвяткували Олексій Суровцев та його обраниця Ксенія.…
У Дніпрі не позбавлять Брежнєва звання "почесний громадянин міста".