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  • В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, – Резніков

В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, – Резніков

Сьогодні 18:45
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Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.

Новости Днепра про В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, - Резніков

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.

“Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон – під загрозою”, – написав міністр.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.

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Новости Днепра про В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, - РезніковУкраїнська Новости Днепра про В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, - РезніковРусский

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