В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ, – Резніков

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.
“Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон – під загрозою”, – написав міністр.
Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.
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