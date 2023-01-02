В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ, — Резников

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.
По данным Резникова, с начала полномасштабного вторжения россиян украинской экологии нанесен ущерб более чем на 35 миллиардов долларов.
«Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивают в 35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон — под угрозой», — написал министр.
Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, запрещающую вести войну против окружающей среды из-за расправ.
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