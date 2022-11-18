В бою з рашистами загинув кам’янчанин Артем Кушнаренко

Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов.
Артем Романович Кушнаренко народився 27 грудня 1993 року в нашому місті. Закінчив Дніпровський державний технічний університет у 2016 р. 15 березня був призваний до лав Національної гвардії України. У нього залишилися мати та батько, який також є військовим і нині вважається зниклим безвісти.
Панахида за загиблим відбудеться 19 листопада у Кам’янському о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С. Слісаренка, 34). Поховають воїна о 14:00 на Алеї Героїв військового кладовища по вулиці Весняній.
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