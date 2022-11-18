В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко

Об этом сообщил мэр Андрей Белоусов.
Артем Романович Кушнаренко родился 27 декабря 1993 года в нашем городе. Окончил Днепровский государственный технический университет в 2016 году и 15 марта был призван в Национальную гвардию Украины. Его пережили его мать и отец, который также является военным и теперь считается пропавшим без вести.
Панихида по усопшим состоится 19 ноября в Каменском в 13:00 в храме Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. С. Слисаренко, 34). Солдата похоронят в 14:00 на Аллее Героев военного кладбища на Веснянской улице.
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