Упав у яму: у Нікополі врятували чоловіка
У Нікополі рятувальники врятували чоловіка, який упав у яму.
Учора, 22 жовтня о 15:54 у службу “101” від співробітників надійшло повідомлення про потребу допомоги рятувальників для чоловіка в Нікополі.
Там на території приватного будинку чеоловік упав у яму глибиною в 4 метри і не зміг вибратись звідти самостійно.
На місце події прибули рятувальники міста і одним черговим відділенням дістали чоловвіка. Зробили вони це за допомогою драбини-палиці та рятувальної мотузки.
Чоловік 1941 року народження не постраждав.
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Автор:
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