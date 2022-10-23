Упав у яму: у Нікополі врятували чоловіка

У Нікополі рятувальники врятували чоловіка, який упав у яму.

Учора, 22 жовтня о 15:54 у службу “101” від співробітників надійшло повідомлення про потребу допомоги рятувальників для чоловіка в Нікополі.

Там на території приватного будинку чеоловік упав у яму глибиною в 4 метри і не зміг вибратись звідти самостійно.

На місце події прибули рятувальники міста і одним черговим відділенням дістали чоловвіка. Зробили вони це за допомогою драбини-палиці та рятувальної мотузки.

Чоловік 1941 року народження не постраждав.

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