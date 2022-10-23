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Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтня

Сьогодні 08:41
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Як пройшла ніч на Дніпропетровщині.
Новости Днепра про Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтня

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23 жовтня зранку Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в місті та області на ранок.

На щастя, у Дніпрі люди чули сирену та минулося без надзвичайних подій. Але ворог терроризує Нікопольщину.

Окупанти били по району з РСЗВ та важкої артилерії. Без постраждалих.

Повітряне командування “Схід” повідомило про те, що силами ППО на Нікопольщиною був збитий дрон-камікадзе.

“Щира дяка нашим захисникам” – поідсумував Резніченко.

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Новости Днепра про Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтняУкраїнська Новости Днепра про Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтняРусский

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