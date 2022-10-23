Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтня

23 жовтня зранку Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в місті та області на ранок.
На щастя, у Дніпрі люди чули сирену та минулося без надзвичайних подій. Але ворог терроризує Нікопольщину.
Окупанти били по району з РСЗВ та важкої артилерії. Без постраждалих.
Повітряне командування “Схід” повідомило про те, що силами ППО на Нікопольщиною був збитий дрон-камікадзе.
“Щира дяка нашим захисникам” – поідсумував Резніченко.
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