Ніч і обстріли: ситуація на Дніпроперовщині на 23 жовтня

Як пройшла ніч на Дніпропетровщині.

23 жовтня зранку Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в місті та області на ранок.

На щастя, у Дніпрі люди чули сирену та минулося без надзвичайних подій. Але ворог терроризує Нікопольщину.

Окупанти били по району з РСЗВ та важкої артилерії. Без постраждалих.

Повітряне командування “Схід” повідомило про те, що силами ППО на Нікопольщиною був збитий дрон-камікадзе.

“Щира дяка нашим захисникам” – поідсумував Резніченко.

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