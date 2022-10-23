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Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

Сегодня 08:41
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Как прошла ночь в Днепропетровской области.

23 октября утром Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в городе и области на утро.

К счастью, в Днепре люди слышали сирену, но обошлось без чрезвычайных событий. Противник терроризирует Никопольщину.

Оккупанты били по району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без пострадавших.

Воздушное командование «Схід» сообщило о том, что силами ПВО на Никопольщине был сбит дрон-камикадзе.

«Искренняя благодарность нашим защитникам» – подытожил Резниченко.

Новости Днепра про Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

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