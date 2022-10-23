Ночь и обстрелы: ситуация на Днепропетровщине на 23 октября

23 октября утром Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в городе и области на утро.
К счастью, в Днепре люди слышали сирену, но обошлось без чрезвычайных событий. Противник терроризирует Никопольщину.
Оккупанты били по району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без пострадавших.
Воздушное командование «Схід» сообщило о том, что силами ПВО на Никопольщине был сбит дрон-камикадзе.
«Искренняя благодарность нашим защитникам» – подытожил Резниченко.Елизавета Бельмас
Автор:
18 октября депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену призыва на…
Правительство Украины призывает жителей Днепра и всей страны экономнее расходовать…
Сегодня, на трассе Борисполь - Днепр - Запорожье около 15…
На Днепропетровщине произошло страшное ДТП. Погибли два человека.
Захватите с собой зонт!
В результате сегодняшнего вражеского обстрела Никопольского района пострадали четыре человека.
Сегодня, 22 октября, жители нескольких районов Днепра столкнулись с аварийными отключениями света. Утром диспетчеры Укрэнерго были вынуждены исключить энергоснабжение пользователей в нашем городе.
О преждевременной смерти историка сообщили коллеги.
Ребята отдыхали в одном из ресторанов Днепра, когда к ним пристала неадекватная компания.
21 октября, на Победе, в районе спортивного клуба "Восток" неизвестный нырнул ножом 25-летнего парня.
В Днепре мужчина отравился обезболивающими.
В Днепре будут бороться с предпринимателями, нарушающими режим экономии электроэнергии.
Жуткую находку заметили на улице Маяковского в Новокодацком районе Днепра.
По всему Новомосковску отсутствует вода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!