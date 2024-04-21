Ворог сьогодні 8 разів атакував Нікопольський район: постраждала жінка

Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину.

Сьогодні агресор 8 разів атакував Нікопольський район. Скерував пʼять дронів-камікадзе та тричі обстріляв з артилерії.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджені 5 приватних осель, 8 господарських споруд та адмінбудівля.

В інших районах області було тихо.

Сьогодні ми писали про те, що двох нападників на поліцейських у Вінницькій області затримали.

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